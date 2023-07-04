У Москві прогриміло два гучні вибухи

Очевидці повідомляють про два сильні вибухи в Новій Москві.

Вибухи пролунали в районі селища Валуєво. Між вибухами минуло близько п’яти хвилин.

ЗМІ повідомляють, що спрацювала протиповітряна оборона – збули два безпілотники.

Ще один дрон збили в Калузькій області.

Напередодні в Хімках у Москві горіла нежитлова будівля. Там розташовані різні підприємства, зокрема цех колишньої меблевої фабрики Політермінал, склад заводу пальових конструкцій.

Спочатку площа пожежі становила 400 кв. м, а потім збільшилася до 1000 кв.м.

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