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Юлия Захарченко, редактор ленты

Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ будет расценивать отказ как слабость — Науседа

Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ будет расценивать отказ как слабость — Науседа
Фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО решительнее поддержать Украину в намерениях получить полноценное членство в НАТО. По его мнению, это вдохновит украинцев на сопротивление, а отказ от подобного приглашения со стороны НАТО Москва будет расценивать как слабость.

Науседа советует НАТО не обращать никакого внимания на слухи о том, что якобы это может спровоцировать Российскую Федерацию. Науседа считает, что НАТО должно принимать более смелые решения.

— В противном случае путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы, что их можно загнать в угол, и они сдадутся, — сказал он.

Важный месседж — это более четкая формулировка перспективы членства для Украины, что сможет повысить боевой дух воинов ВСУ на поле боя, считает президент Литвы.

В частности, одно из обещаний разработать механизмы для дальнейшего членства Украины в НАТО после завершения войны может прозвучать во время саммита в Вильнюсе. Науседа призывает облегчить для Украины процедуры вступления в НАТО и предоставить дополнительную военную помощь.

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Источник: Radio Free Europe/Radio Liberty

Война в Украине, Литва, НАТО, Росія, Украина-НАТО
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