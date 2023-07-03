Решение о поездке Зеленского на саммит НАТО еще не принято — ОП

Пока неизвестно, отправится ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 июля.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам Суспільного, отметив, что решение о поездке еще не принято.

Он добавил, что оно будет зависеть от ситуации на фронте.

— Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя, — сказал Никифоров.

Он посоветовал обратить внимание на заявления Зеленского, который “четко эти обстоятельства уже описывал”. Имелось в виду, что ранее президент объяснял, при каких условиях он поедет или не поедет на саммит НАТО.

30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать вступление в НАТО.

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