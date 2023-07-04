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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Запрошення до НАТО посилить Україну, РФ розцінюватиме відмову як слабкість – Науседа

Запрошення до НАТО посилить Україну, РФ розцінюватиме відмову як слабкість – Науседа
Фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів НАТО рішучіше підтримати Україну в намірах отримати повноцінне членство в НАТО. На його думку, це надихне українців на опір, а відмову від подібного запрошення з боку НАТО Москва визначатиме як слабкість.

Науседа радить НАТО не звертати жодної уваги на чутки про те, що нібито це може спровокувати Російську Федерацію. Науседа вважає, що НАТО має ухвалювати сміливіші рішення.

– В іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх можна загнати в кут, і вони здадуться, – сказав він.

Важливий меседж – це чіткіше формулювання перспективи членства для України, що зможе підвищити бойовий дух воїнів ЗСУ на полі бою, вважає президент Литви.

Зокрема, одна з обіцянок розробити механізми для подальшого членства України в НАТО після завершення війни може прозвучати під час саміту у Вільнюсі. Науседа закликає полегшити для України процедури вступу до НАТО та надати додаткову військову допомогу.

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Джерело: Radio Free Europe/Radio Liberty

Війна в Україні, Литва, НАТО, Росія, Україна-НАТО
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