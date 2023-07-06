Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине

російський окупант
Фото: Getty Images

Потери армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину в Минобороны Британии оценивают около 220 тыс. убитых и раненых.

Об этом заявил государственный министр по делам Вооруженных сил при Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

— По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены примерно 220 тыс. российских военнослужащих, — сказал он.

По словам Хиппи, российские потери в бронетехнике составляют более 6,2 тыс. единиц.

В это число, среди прочего, вошли почти 2050 основных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1 тыс. артиллерийских систем всех типов.

— Конкретное количество убитых и раненых наемников Вагнера с конца февраля 2023 года не известно, однако, скорее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года, — добавил Джеймс Хиппи.

Напомним, по данным Генерального штаба украинских Вооруженных сил, по состоянию на утро 5 июля 2023 года, потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют 231 тыс. 700 человек. Кроме того, по данным украинских военных было уничтожено более 4 тыс. танков, что почти вдвое больше, чем данные, которые приводит Минобороны Великобритании.

Источник: UK Parliament

Британія, Война в Украине, Великобритания, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Передислоцируются в Беларусь? Столтенберг сказал, где сейчас боевики ЧВК Вагнера
ПВК Вагнера - літак Іл-22М
В Николаевской области силы ПВО уничтожили восемь вражеских беспилотников
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Есть погибший, среди раненых 10-летний мальчик: РФ ударила по Белозерской громаде
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится во время саммита в Вильнюсе
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Два сценария — шантаж и теракт: Маляр объяснила, как РФ может использовать ЗАЭС в войне
Ганна Маляр
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь