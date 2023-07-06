Минобороны Британии озвучило потери РФ в Украине

Потери армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину в Минобороны Британии оценивают около 220 тыс. убитых и раненых.

Об этом заявил государственный министр по делам Вооруженных сил при Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

— По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены примерно 220 тыс. российских военнослужащих, — сказал он.

По словам Хиппи, российские потери в бронетехнике составляют более 6,2 тыс. единиц.

В это число, среди прочего, вошли почти 2050 основных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1 тыс. артиллерийских систем всех типов.

— Конкретное количество убитых и раненых наемников Вагнера с конца февраля 2023 года не известно, однако, скорее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года, — добавил Джеймс Хиппи.

Напомним, по данным Генерального штаба украинских Вооруженных сил, по состоянию на утро 5 июля 2023 года, потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют 231 тыс. 700 человек. Кроме того, по данным украинских военных было уничтожено более 4 тыс. танков, что почти вдвое больше, чем данные, которые приводит Минобороны Великобритании.

Источник: UK Parliament

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