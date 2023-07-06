Міноборони Британії озвучило втрати РФ в Україні

Втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення в Україну в Міноборони Британії оцінюють у близько 220 тис. убитих і поранених.

Про це заявив державний міністр у справах Збройних сил при Міноборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

– За нашими оцінками, від початку конфлікту було вбито або поранено приблизно 220 тис. російських військовослужбовців, – сказав він.

За словами Гіппі, російські втрати в бронетехніці становлять понад 6,2 тис. одиниць.

До цього числа, серед іншого, увійшли майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1 тис. артилерійських систем усіх типів.

– Конкретна кількість убитих і поранених найманців Вагнера з кінця лютого 2023 року невідома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало зазнавати важких втрат до початку виведення своїх сил із району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року, – додав Джеймс Гіппі.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу українських Збройних сил, станом на ранок 5 липня 2023 року, втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять 231 тис. 700 осіб. Крім того, за даними українських військових було знищено понад 4 тис. танків, що майже вдвічі більше, ніж дані, які наводить Міноборони Великої Британії.

Джерело: UK Parliament

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