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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Недавний бунт в РФ показал трещины в режиме Путина — эксперт по европейской безопасности

Недавний бунт в РФ показал трещины в режиме Путина — эксперт по европейской безопасности
Фото: Факти ICTV

Недавний бунт Пригожина в России показывает трещины в режиме, которые могут свидетельствовать о том, что власть и контроль Путина не так сильны, как мы, возможно, предполагали. И мнимая стабильность, которую долгое время создавал режим Путина, сейчас действительно поставлена под сомнение.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказала заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллине, профессор в Университете Турку Кристи Райк.

– Я не думаю, что события закончились. Я думаю, что последствия этой попытки переворота, если это можно так назвать, будут заметны через недели и месяцы. И впечатление, которое сложилось после событий выходных, такое, что Путин не очень контролировал ситуацию, – сказала она.

Райк отметила, что может пройти некоторое время, прежде чем фактически произойдет падение или смена Путинского режима.

– Возможно, Путин сможет стабильно продержаться в течение месяцев, но я думаю, что маловероятно, что когда его действующий президентский срок завершится, он будет иметь сильную позицию для переизбрания. Поэтому я ожидаю много турбулентности впереди, – добавила эксперт.

Она подчеркнула, что, наверное, некоторые принципиальные черты российского государства и общества не изменятся.

– Кто бы ни пришел на смену Путину в будущем, я не думаю, что Россия откажется от своего империалистического отношения к соседним странам, в частности, к Украине.

– И я также не думаю, что авторитарный характер режима существенно изменится. Поэтому в этом смысле Запад, и особенно соседи России, должны быть готовы пройти через эту турбулентность, которая имеет свои риски, – отметила заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллине.

По ее мнению, в то же время это создает возможности для Украины, в частности в этот момент. Но в долгосрочной перспективе нам нужно иметь очень четкое понимание того, что Россия является опасным соседом, что она является угрозой, долгосрочной угрозой для своих соседей, и она, скорее всего, будет оставаться империалистической и авторитарной.

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Источник: Голос Америки
Владимир Путин, ЧВК Вагнера, Росія
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