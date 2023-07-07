Нещодавній бунт у РФ показав тріщини у режимі Путіна – експертка з європейської безпеки

Нещодавній бунт Пригожина у Росії показує тріщини в режимі, які можуть свідчити про те, що влада та контроль Путіна не такі сильні, як ми, можливо, припускали. І уявна стабільність, яку тривалий час створював режим Путіна, зараз дійсно поставлена під сумнів.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Талліні, професорка в Університеті Турку Крісті Райк.

– Я не думаю, що події закінчилися. Я думаю, що наслідки цієї спроби перевороту, якщо це можна так назвати, будуть помітні через тижні та місяці. І враження, яке склалося після подій вихідних, таке, що Путін не дуже контролював ситуацію, – сказала вона.

Райк зазначила, що може пройти деякий час, перш ніж фактично відбудеться падіння або зміна путінського режиму.

– Можливо, Путін зможе стабільно протриматися протягом місяців, але я думаю, що малоймовірно, що коли його чинний президентський термін завершиться, він матиме сильну позицію для переобрання. Тому я очікую багато турбулентності попереду, – додала експертка.

Вона підкреслила, що, напевно, деякі принципові риси російської держави й суспільства не зміняться.

– Хто б не прийшов на зміну Путіну в майбутньому, я не думаю, що Росія відмовиться від свого імперіалістичного ставлення до сусідніх країн, зокрема до України.

– І я теж не думаю, що авторитарний характер режиму суттєво зміниться. Тож у цьому сенсі Захід, і особливо сусіди Росії, повинні бути готові пройти через цю турбулентність, яка має свої ризики, – зауважила заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Талліні.

На її думку, водночас це створює можливості для України, зокрема в цей момент. Але в довгостроковій перспективі нам потрібно мати дуже чітке розуміння того, що Росія є небезпечним сусідом, що вона є загрозою, довгостроковою загрозою для своїх сусідів, і вона, швидше за все, залишатиметься імперіалістичною та авторитарною.

Джерело : Голос Америки

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