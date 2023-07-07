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Пригожина и вагнеровцев нет в Беларуси. Лукашенко дистанцируется от соглашения — ISW

Пригожина и вагнеровцев нет в Беларуси. Лукашенко дистанцируется от соглашения — ISW
Фото: Факти ICTV

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по состоянию на 6 июля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его боевики не находятся в Беларуси.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Пригожин не придерживается соглашения между ним и президентом Владимиром Путиным, которое заключили при посредничестве Лукашенко.

Это соглашение, содержание которого полностью не известно, заключили после вооруженного мятежа в России, произошедшего 24 июня. Так, похоже, что ЧВК Вагнера не выполняет свою часть обязательств.

6 июля Лукашенко заявил, что наемники Вагнера находятся в своих постоянных лагерях (либо в России, либо в Украине), куда они отошли после битвы за Бахмут.

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Лукашенко добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или, возможно, даже вылетел в Москву утром 6 июля. Самопровозглашенный президент Беларуси опроверг, что на территории его страны возводят новые тренировочные лагеря для вагнеровцев.

По его словам, наемникам предложили несколько бывших советских военных лагерей, в том числе вблизи Асиповичей Могилевской области.

Также Лукашенко намекнул, что ЧВК Вагнера еще не согласилась разместиться на этих базах, потому что у боевиков есть другое видение их размещения. Поэтому вопрос о передислокации и размещении наемников на данный момент не решен.

В свою очередь российские источники сообщают, что Пригожин находится в России. Так, одно из российских оппозиционных изданий сообщило, что самолет Пригожина приземлился в Ростовской области после вылета из Московской области утром 6 июля.

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В ISW пока не нашли в открытых источниках никаких визуальных подтверждений того, что вагнеровцы находятся в Беларуси.

Источник: ISW
Олександр Лукашенко, ЧВК Вагнера
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