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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ядерный удар РФ и теракт на ЗАЭС: Зеленский сообщил, реальна ли угроза

Ядерный удар РФ и теракт на ЗАЭС: Зеленский сообщил, реальна ли угроза
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, насколько реальна угроза ядерного удара со стороны Российской Федерации, а также прокомментировал ситуацию на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Глава государства считает, что российский диктатор Владимир Путин не прибегнет к использованию ядерного оружия.

Зеленский ссылается на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором утверждают, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС для сдерживания контрнаступления ВСУ.

— Есть ли другие взрывчатки на месте? Да. Могут ли они сейчас увидеть взрывчатку? Нет. Достаточно ли беспристрастных людей, чтобы сделать выводы, какая часть территории загрязнена минами? Нет, — прокомментировал Зеленский недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что большая часть российского тактического ядерного оружия уже размещена на территории РБ. Однако Зеленский считает, что наемники, в частности из ЧВК Вагнера, не осуществят атаку с севера на Украину.

— Я считаю, исходя из данных разведки, что он (главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, — Ред.) стал политической фигурой. На мой взгляд, это было его основной целью. Почему он остановился? Я не знаю наверняка, — поделился глава государства.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что не видели доказательств в подтверждение возможного взрыва на Запорожской АЭС, но также требуют более прозрачного доступа к объекту. В ГУР Минобороны Украины предупреждают, что РФ готовится к теракту.

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Источник: ABC News
АЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, ЗАЕС, Запорожская область, Олександр Лукашенко, ЧВК Вагнера, Президент України, Разведка, Росія, Ядерна зброя
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