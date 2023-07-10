Ядерний удар РФ і теракт на ЗАЕС: Зеленський повідомив, чи реальна загроза

Президент України Володимир Зеленський припустив, наскільки реальною є загроза ядерного удару з боку Російської Федерації, а також прокоментував ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до використання ядерної зброї.

Зеленський посилається на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в якому стверджують, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС для стримування контрнаступу ЗСУ.

– Чи є інші вибухівки на місці? Так. Чи можуть вони зараз побачити вибухівку? Ні. Чи достатньо неупереджених людей, щоб зробити висновки, яка частина території забруднена мінами? Ні, – прокоментував Зеленський нещодавню заяву Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що більшість російської тактичної ядерної зброї вже розміщено на території РБ. Проте Зеленський вважає, що найманці, зокрема, з ПВК Вагнера не здійснять атаки з півночі на Україну.

– Я вважаю, виходячи з розвідки, що він (ватажок вагнерівців Євген Пригожин, – Ред.) став політичною фігурою. На мій погляд, це було його основною метою. Чому він зупинився? Я не знаю напевно, – поділився глава держави.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що не бачили доказів на підтвердження можливого вибуху на Запорізькій АЕС, але також вимагають більш прозорого доступу до об’єкта. У ГУР Міноборони України попереджають, що РФ готується до теракту.

Джерело : ABC News

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