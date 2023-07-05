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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Си Цзиньпин лично предостерег президента Путина от применения ядерного оружия в Украине — СМИ

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Китайский лидер Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.

Сообщается, что предупреждение Си Цзиньпин сделал во время своего визита в Москву еще в марте.

Как пишет издание, сдерживание Путина от использования такого оружия было главным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой. Китай последовательно выступал против применения ядерного оружия в Украине в своих публичных заявлениях.

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По словам старшего советника правительства Китая, ядерный удар РФ по Украине или по одному из ее европейских союзников может настроить континент против Китая, а постоянное давление со стороны Пекина, чтобы предотвратить удар, может помочь улучшить отношения с континентом.

Finanical Times отмечает, что Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес России никаких ощутимых результатов, таких как одобрение долгожданного трубопровода Сила Сибири-2.

По словам официальных лиц, осуждение применения ядерного оружия в их совместном коммюнике почти наверняка добавили по требованию Китая.

Напомним, в конце июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что большинство тактического ядерного оружия России, которое в Кремле хотят переместить на белорусскую территорию, уже прибыло.

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Си Цзиньпин лично предостерег президента Путина от применения ядерного оружия в Украине — СМИ

Война в Украине, Владимир Путин, Сі Цзіньпін, Ядерна зброя
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