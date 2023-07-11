Дырявое эмбраго: как Россия обходит санкции на импорт оружия и где берет запчасти для своих ракет

Мы не раз слышали, что Россия не способна самостоятельно изготавливать электронику для своих ракет и беспилотников. Но ведь и покупать ее на Западе, как раньше, тоже не может из-за санкций.

Так где берет? И что там на самом деле? Факти тижня вместе с экспертами заглянули внутрь, чтобы разобрать все до винтика.

Чаще всего россияне бьют по Украине крылатыми ракетами воздух-земля Х-101.

Исследование показало — российская ракета содержит десятки импортных высокотехнологичных компонентов, которые отвечают за коррекцию полета и точность попадания в цель.

— В России нет таких высококомпонентных технологий для того, чтобы производить как оптику, так и другие вещи, которые позволяют этим ракетам лететь, — сказал Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

13 июня ракета Х-101 попала в пятиэтажку в Кривом Роге. 11 погибших и десятки раненых.

Результат экспертизы обломков показал, что 53 критически важных элемента импортированы из демократических стран. То же самое — и с другими изделиями российского военпрома.

— В Искандерах, в крылатых и баллистических ракетах — от полутора до четырех десятков компонентов иностранного производства. В ракетах типа Калибр — более пяти десятков компонентов иностранного производства. В основном разработчик — США, также есть британские, немецкие и Тайвань. Можно перечислять. Но в целом определяем все наиболее технологичные страны, — сказал военный эксперт Сергей Кузан.

Знакомые нам по многочисленным ночным атакам Шахеды, маркированные россиянами как Герань-2, тоже имеют импортные элементы. Такие как приемники, навигационные блоки, антенны. И они совсем не иранские.

Со специалистом Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз мы разобрали внутренности беспилотника.

— Здесь используются приемо-передающие модули Соединенных Штатов Америки, также тактовый генератор, также есть микроконтроллеры производства США. Основная микросхема, которая здесь применяется, с целью скрытия, мы видим, что маркировка полностью затерта. Это делается намеренно, — сказал судебный эксперт института Александр.

Товар — единичный. Дроны собираются буквально вручную из того, что удастся достать. Такой вывод делаю, потому что блоки от одинаковых беспилотников имеют разное наполнение.

Также в Шахедах встречаются западноевропейские, японские, канадские и китайские элементы. Так же как и в якобы российских беспилотниках вроде Орлан-10 и Форпост.

— Начиная со свечей производства Японии, которые стоят в двигателях, и заканчивая микрочипами, которые произведены в США. У нас есть большой перечень этих частей. Это и платы, и чипы, и различные части, которые помогают в полетах: навигация, оптические средства. Российское занимает от 10 до 15%, — сказал Александр Рувин.

Причем отличить российско-советское легко даже на глаз. Кипа плат, размером чуть ли не с советскую энциклопедию, электроника от ракеты Х-55, изготовленная в СССР.

Сейчас всю эту махину можно вместить в один маленький микрочип.

Но российский военно-промышленный комплекс такие ракеты не модернизирует, оставляет дедовскую утварь. Новые же разработки пытается нашпиговать более надежной импортной электроникой.

Но ключевой вопрос — что это за дырявое эмбарго? Как Россия обходит санкции на импорт оружия, введенные еще в 2014-м и усиленные с началом полномасштабной войны?

Схема первая — псевдотранзит через Россию. Становится возможным благодаря лояльным к агрессору странам.

— Прибывает комплект радиоэлектронного оборудования, например, в Армению, в порт Санкт-Петербурга прибывает корабль или садится в Москве самолет, из которого выгружают этот контейнер. Его должны были бы по железной дороге или автомобильным транспортом везти в Армению, но ничего подобного, его везут на российское оборонное предприятие. А в Армении фирма-прокладка ставит птичку: мы получили, — объяснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

В течение последних месяцев РФ не только не уменьшила, но и нарастила объемы торговли.

Значительная часть импортируемых товаров имеет двойное назначение: может быть использована как гражданскими, так и военными.

Такие элементы можно свободно заказать на иностранных сайтах или торговых площадках. Но в ГУР говорят, что россияне пошли дальше.

— Это может быть даже бытовая техника, которая закупается в других странах, как-то телевизоры или стиральные машинки, — сказал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны.

Ракеты из стиралок, конечно же, не строят, здесь нужны более сложные технологии. И поэтому военную электронику маскируют под гражданскую.

— Они прячут электронику, которая является подсанкционной, фактически размывая между другими бытовыми товарами. То есть идет перечень товаров, которые в совокупности не подпадают под санкции. И между ними, как комплектующие, скрывается как раз та утварь, те микрочипы, которые могут быть применены и в военной промышленности, — сказал Сергей Кузан.

А еще — покупают через разветвленные сети фирм-прокладок, заранее созданных в Западной Европе, Штатах, Южной Корее.

Те переправляют грузы в страны-партнеры Федерации, которые пока не под санкциями. А они уже — непосредственно в РФ.

— Санкционная политика не успевает за теми объемами и новыми схемами, той паутиной, которую строит Российская Федерация вместе со своими западными контрагентами, — отметил Кузан.

Получается, механизма контроля санкций практически нет. В нашем ГУР говорят, что работают над преодолением российских схем совместно с партнерами.

— Идет речь о цивилизованных демократических странах с рыночной экономикой, то есть это позиция не государства, это позиция отдельных фирм или предприятий. Работа в этом направлении ведется, и таких фирм на самом деле стало уже значительно меньше, но работы еще много, — сказал Андрей Юсов.

На этой неделе я отправила журналистские запросы производителям, которые упоминаются в публичных отчетах как такие, чья продукция оказалась в ракетах и беспилотниках, которыми Россия бьет по Украине.

Вопрос прост — отслеживают ли они цепи поставок своей продукции и будут ли делать это в будущем.

И уже есть первый ответ от крутого немецкого производителя микросхем. Он говорит, что проконтролировать все цепи поставок сложно. Но подчеркивает, поручил всем партнерам принять строгие меры для недопущения утечки продуктов вопреки санкциям.

Главное — чтобы обеспокоенность была не только на бумаге.

Схемы всем доподлинно известны и, очевидно, будут работать и дальше, если союзники всерьез не решатся их перекрыть.

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