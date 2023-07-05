Продолжают импорт из РФ и блокируют санкции: рейтинг “полезных идиотов” Путина в Европе

Среди стран Европы есть и те, которые являются крупнейшими пособниками российского режима в Европе.

Соответствующий рейтинг составило издание The Economist.

— Спектр полезных идиотов Европы — термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма — широк. В политике крайне правые и крайне левые партии во многом не соглашаются, но в отношении Украины эти крайние часто сходятся в требованиях немедленного “мира”, который фактически вознаградил бы российскую агрессию землей, — отмечает издание.

Наиболее очевидным союзником Кремля в Европе The Economist называет венгерское правительство Виктора Орбана, которое руководит страной с 2010 года. Эта страна критикует поддержку Украины, продолжает импорт российского газа, а также запрещает транзит оружия для ВСУ через свою территорию.

Кроме того, в соответствующий список также попала Австрия.

— Соседняя Австрия, более спокойно, но не менее выгодно, также в значительной степени отстранилась от борьбы, ссылаясь на то, что она не является членом НАТО и на свою самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом, предлагая незначительную помощь Украине, даже несмотря на то, что ее торговля с Россией резко возросла, — говорится в статье.

Также в рейтинге Греция, которая продолжает противостоять усилению санкций на поставки российской нефти, и Кипр, который лишь недавно из-за давления закрыл банковские счета россиян.

— Страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Турция и Сербия, даже не пытаются скрывать прибыльные “черные” услуги, которые они предоставляют России, — пишет издание.

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