В Кривом Роге во время тревоги прогремели взрывы
Прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области во время масштабной воздушной тревоги в Украине.
— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — отметил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Сообщается, что в воздушном пространстве Украины летают крылатые ракеты и ударные дроны-камикадзе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова