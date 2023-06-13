В Кривом Роге во время тревоги прогремели взрывы

Прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области во время масштабной воздушной тревоги в Украине.

— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — отметил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Сообщается, что в воздушном пространстве Украины летают крылатые ракеты и ударные дроны-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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