Столтенберг сообщил, когда НАТО будет готово пригласить Украину
НАТО убрало План действий по членству из требований к Украине. Блок пригласит Украину, когда с этим согласятся союзники и позволят условия.
Об этом на пресс-конференции сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
— Мы подтвердили, что Украина будет членом НАТО, и согласились убрать требование о Плане действий по членству. Это изменит украинский путь к членству — с процесса, который состоит из двух шагов, на процесс одного шага, — подчеркнул Столтенберг.
Также стало известно, что коммюнике НАТО готово.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что 12 июля состоится инаугурационная встреча с президентом Владимиром Зеленским, а затем НАТО снимет требование о Плане действий по членству.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк