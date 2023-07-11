Столтенберг сообщил, когда НАТО будет готово пригласить Украину

НАТО убрало План действий по членству из требований к Украине. Блок пригласит Украину, когда с этим согласятся союзники и позволят условия.

Об этом на пресс-конференции сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы подтвердили, что Украина будет членом НАТО, и согласились убрать требование о Плане действий по членству. Это изменит украинский путь к членству — с процесса, который состоит из двух шагов, на процесс одного шага, — подчеркнул Столтенберг.

Также стало известно, что коммюнике НАТО готово.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что 12 июля состоится инаугурационная встреча с президентом Владимиром Зеленским, а затем НАТО снимет требование о Плане действий по членству.

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