Столтенберг повідомив, коли НАТО буде готове запросити Україну
НАТО прибрало План дій щодо членства з вимог до України. Блок запросить нашу країну, коли з цим погодяться союзники та дозволять умови.
Про це на пресконференції повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
– Ми підтвердили, що Україна буде членом НАТО, і погодилися прибрати вимогу про План дій щодо членства. Це змінить український шлях до членства – з процесу, який складається з двох кроків, на процес одного кроку, – наголосив Столтенберг.
Також стало відомо, що комюніке НАТО готове.
Раніше генеральний секретар НАТО заявив, що 12 липня відбудеться інавгураційна зустріч із президентом Володимиром Зеленським, а потім блок зніме вимогу про План дій щодо членства.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк