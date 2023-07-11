Столтенберг повідомив, коли НАТО буде готове запросити Україну

НАТО прибрало План дій щодо членства з вимог до України. Блок запросить нашу країну, коли з цим погодяться союзники та дозволять умови.

Про це на пресконференції повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Ми підтвердили, що Україна буде членом НАТО, і погодилися прибрати вимогу про План дій щодо членства. Це змінить український шлях до членства – з процесу, який складається з двох кроків, на процес одного кроку, – наголосив Столтенберг.

Також стало відомо, що комюніке НАТО готове.

Раніше генеральний секретар НАТО заявив, що 12 липня відбудеться інавгураційна зустріч із президентом Володимиром Зеленським, а потім блок зніме вимогу про План дій щодо членства.

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