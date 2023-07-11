Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
План вступу України до НАТО запропонують 12 липня на інавгураційному саміті – Столтенберг
Інавгураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра, на ньому буде запропоновано план вступу України до НАТО.
Про це під час брифінгу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
– Завтра у нас відбудеться інавгураційна зустріч із президентом Зеленським, а потім ми знімемо вимогу про план дій щодо членства. Це перетворить процес набуття членства для України з двох кроків на один. Це означатиме позитивний і потужний сигнал, – заявив він.
Водночас був запропонований пакет з трьох елементів, який має більш практичну підтримку через багаторічну програму, щоб забезпечити повну сумісність між українськими силами і силами НАТО.
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