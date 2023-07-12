Это результат колоссальной работы: аналитик о начале учений пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о подготовке украинских пилотов на F-16, начало которой запланировано на август. Для принятия этого решения была проделана колоссальная работа, заявил полковник запаса ВСУ, военный аналитик Сергей Грабский в эфире информационного телемарафона.

— Почему-то есть такое мнение, что все моментально должны начать уже что-то делать, и это должно быть уже видно. Знаете, это как айсберг. Начнем в августе — это результат той колоссальной работы, которая уже проведена. Надо определиться, какое количество авиации может быть передано, как это повлияет на обороноспособность или систему коллективной безопасности НАТО, с вкладом каждой конкретной страны. Если мы говорим о вкладе, то мы говорим о средствах. Надо определиться с локациями, где это будет проводиться, — обратил внимание военный эксперт.

Грабский считает, что этот период был невидимым для общества, однако не менее напряженным, и привел к тому, что украинцы сейчас говорят о начале подготовки наших пилотов на западных истребителях F-16.

— Я всегда подчеркивал, что передача авиационной техники подобного характера является чрезвычайно сложной операцией с финансовой, материальной, даже человеческой стороны, потому что на одного пилота нужно подготовить пять, а возможно и семь специалистов наземного персонала. Надо полностью развернуть новую аэродромную сеть. Нужно ее увеличить, расширить, поставить авиационное оборудование, оборудование управления и контроля. Людей надо научить им управлять, управлять, обслуживать — это колоссальные объемы, — отметил аналитик.

Военный эксперт обратил внимание, что все в мире понимают, что в Украине гибнут люди в результате полномасштабной российской агрессии, однако ни одна страна не готовилась к войне подобных масштабов.

— Мой ответ: очень хотим получить уже и сейчас. Вопрос: Польша, Чехия, Словакия стали членами НАТО в 1996 году, точнее Словакия позже, но они до последнего использовали МиГ-29. Как это? Это еще раз показывает эту колоссальную работу, этот серьезный объем задач, которые нужно выполнить. А мы тот путь, который Польша и Чехия проходили 20 лет, должны пройти за шесть месяцев. Извините, это невозможно. Все прекрасно понимают, что нам надо, но никто в мире, включая Россию, к такой войне не готовился, — утверждает Грабский.

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