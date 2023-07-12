Це результат колосальної роботи: аналітик про початок навчань пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вільнюсі домовився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про підготовку українських пілотів на F-16, початок якої запланований на серпень. Для ухвалення цього рішення була пророблена колосальна робота, заявив полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик Сергій Грабський в ефірі інформаційного телемарафону.

– Чомусь є така думка, що всі моментально мають почати вже щось робити, і це має бути вже видно. Знаєте, це як айсберг. Почнемо в серпні – це результат тої колосальної роботи, яка вже проведена. Треба визначитися, яка кількість авіації може бути передана, як це вплине на обороноздатність або систему колективної безпеки НАТО, з внеском кожної конкретної країни. Якщо ми говоримо про внесок, то ми говоримо про кошти. Треба визначитися з локаціями, де це буде проводитися, – звернув увагу військовий експерт.

Грабський вважає, шо цей період був невидимим для суспільства, однак не менш напруженим, і призвів до того, що українці зараз говорять про початок підготовки наших пілотів на західних винищувачах F-16.

– Я завжди наголошував, що передавання авіаційної техніки подібного характеру є надзвичайно складною операцією з фінансової, матеріальної, навіть людської сторони, тому що на одного пілота потрібно підготувати п’ять, можливо сім, фахівців наземного персоналу. Треба повністю розгорнути нову аеродромну мережу. Потрібно її збільшити, розширити, поставити авіаційне обладнання, обладнання управління та контролю. Людей треба навчити ним керувати, управляти, обслуговувати – це колосальні обсяги, – зазначив аналітик.

Військовий експерт звернув увагу, що всі у світі розуміють, що в Україні гинуть люди внаслідок повномасштабної російської агресії, проте жодна країна не готувалася до війни подібних масштабів.

– Моя відповідь: дуже хочемо отримати вже і зараз. Питання: Польща, Чехія, Словаччина стали членами НАТО у 1996 році, точніше Словаччина пізніше, але вони до останнього використовували Міг-29. Як це? Це ще раз показує цю колосальну роботу, цей серйозний обсяг завдань, які потрібно виконати. А ми той шлях, який Польща і Чехія проходили 20 років, маємо пройти за шість місяців. Вибачте, це неможливо. Всі прекрасно розуміють, що нам треба, але ніхто у світі, включаючи Росію, до такої війни не готувався, – стверджує Грабський.

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