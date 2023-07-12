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Валентина Летяк, редактор ленты

Тренировки пилотов, ПВО и артиллерия: Зеленский о результатах встречи с Рютте

Зеленський і Рютте
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский по полях саммита НАТО в Вильнюсе договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о подготовке украинских пилотов на F-16.

— Конкретные вещи. На август — договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины, — рассказал глава государства о результатах встречи с главой правительства Нидерлантов.

По его словам, Нидерланды также внесут свой вклад в укрепление украинской ПВО и артиллерии.

Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку Киева на пути в НАТО — “как относительно приглашения, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе”.

 

За несколько дней до саммита НАТО президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого стороны определились со сроками начала тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.

Однако тогда глава государства не уточнил конкретные даты.

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Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Нидерланды, Саммит НАТО, Украина-НАТО
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