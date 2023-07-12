Тренировки пилотов, ПВО и артиллерия: Зеленский о результатах встречи с Рютте
Президент Владимир Зеленский по полях саммита НАТО в Вильнюсе договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о подготовке украинских пилотов на F-16.
— Конкретные вещи. На август — договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины, — рассказал глава государства о результатах встречи с главой правительства Нидерлантов.
По его словам, Нидерланды также внесут свой вклад в укрепление украинской ПВО и артиллерии.
Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку Киева на пути в НАТО — “как относительно приглашения, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе”.
Зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте @MinPres. Вдячний за лідерство Нідерландів в ухваленні ключових рішень союзників на підтримку України, зокрема щодо створення авіаційної коаліції.
Домовились про початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках… pic.twitter.com/wL2ksL6lpg
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
За несколько дней до саммита НАТО президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого стороны определились со сроками начала тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.
Однако тогда глава государства не уточнил конкретные даты.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк