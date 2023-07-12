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Юлия Захарченко, редактор ленты

Будущее и безопасность Европы — в наших руках: Подоляк озвучил выводы саммита НАТО в Вильнюсе

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Во время саммита НАТО в Вильнюсе было продемонстрировано, что западные страны будут выделять необходимое вооружение и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, главные выводы из Вильнюса: будет оружие, поддержка, суверенная и независимая Украина.

— Однажды обязательно Украина тоже будет в НАТО. К тому времени помним: наша жизнь и безопасность только в наших руках. Спасибо партнерам, но также напоминаем: будущее и безопасность Европы — тоже в наших руках. И сегодня эти руки — в ужасных кровавых мозолях от постоянного держания оружия, — утверждает Подоляк.

На саммите НАТО страны Большой семерки (G7) согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

По мнению президента Владимира Зеленского, сегодня Украина получила пакет гарантий, который будет расширен в будущем, а украинская делегация везет домой значительную победу.

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Будущее и безопасность Европы — в наших руках: Подоляк озвучил выводы саммита НАТО в Вильнюсе

Война в Украине, Михаил Подоляк, НАТО, Офис президента, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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