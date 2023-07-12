Будущее и безопасность Европы — в наших руках: Подоляк озвучил выводы саммита НАТО в Вильнюсе

Во время саммита НАТО в Вильнюсе было продемонстрировано, что западные страны будут выделять необходимое вооружение и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, главные выводы из Вильнюса: будет оружие, поддержка, суверенная и независимая Украина.

— Однажды обязательно Украина тоже будет в НАТО. К тому времени помним: наша жизнь и безопасность только в наших руках. Спасибо партнерам, но также напоминаем: будущее и безопасность Европы — тоже в наших руках. И сегодня эти руки — в ужасных кровавых мозолях от постоянного держания оружия, — утверждает Подоляк.

На саммите НАТО страны Большой семерки (G7) согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

По мнению президента Владимира Зеленского, сегодня Украина получила пакет гарантий, который будет расширен в будущем, а украинская делегация везет домой значительную победу.

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