Майбутнє та безпека Європи – у наших руках: Подоляк озвучив висновки саміту НАТО у Вільнюсі

Під час саміту НАТО у Вільнюсі було продемонстровано, що західні країни виділятимуть необхідне озброєння та надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, головні висновки з Вільнюса: буде зброя, підтримка, суверенна та незалежна Україна.

– Одного разу обов’язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам’ятаємо: наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи – теж у наших руках. І сьогодні ці руки – у жахливих кривавих мозолях від постійного тримання зброї, – стверджує Подоляк.

На саміті НАТО країни Великої сімки (G7) погодили Спільну декларацію підтримки України та кроки для захисту від майбутньої агресії Російської Федерації.

На думку президента Володимира Зеленського, сьогодні Україна отримала пакет гарантій, який буде розширено в майбутньому, а українська делегація везе додому значну перемогу.

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