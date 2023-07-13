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Марта Бондаренко, редактор ленты

Народ Украины невероятно благодарен: Риши Сунак оправдался за слова Уоллеса к Зеленскому

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность ему и британскому народу за оказанную военную помощь.

Об этом пишет издание The Sun.

Так, на саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на критику Зеленского о том, что страны блока не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в организации.

Уоллес заявил, что люди хотят видеть хоть немного благодарности, ведь Украина просит страны отказаться от собственных запасов оружия.

Владимир Зеленский ответил, что он и Украина всегда благодарят Великобританию и других партнеров за предоставленную помощь.

Премьер Риши Сунак заявил, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность за то, что Великобритания сделала.

— Я знаю, что он и его народ невероятно благодарны за поддержку, которую мы оказали. За прием, который мы предоставили многим украинским семьям, а также за лидерство, которое мы демонстрировали на протяжении всего конфликта, — сказал Сунак на пресс-конференции.

По словам Сунака, люди по всей Украине каждый день борются за свою жизнь и свободу, поэтому желание Зеленского сделать все возможное для защиты своего народа вполне понятно.

Бен Уоллес, Владимир Зеленский, Ріші Сунак
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