Народ Украины невероятно благодарен: Риши Сунак оправдался за слова Уоллеса к Зеленскому
Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность ему и британскому народу за оказанную военную помощь.
Об этом пишет издание The Sun.
Так, на саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на критику Зеленского о том, что страны блока не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в организации.
Уоллес заявил, что люди хотят видеть хоть немного благодарности, ведь Украина просит страны отказаться от собственных запасов оружия.
Владимир Зеленский ответил, что он и Украина всегда благодарят Великобританию и других партнеров за предоставленную помощь.
Премьер Риши Сунак заявил, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность за то, что Великобритания сделала.
— Я знаю, что он и его народ невероятно благодарны за поддержку, которую мы оказали. За прием, который мы предоставили многим украинским семьям, а также за лидерство, которое мы демонстрировали на протяжении всего конфликта, — сказал Сунак на пресс-конференции.
По словам Сунака, люди по всей Украине каждый день борются за свою жизнь и свободу, поэтому желание Зеленского сделать все возможное для защиты своего народа вполне понятно.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк