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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Народ України неймовірно вдячний: Ріші Сунак виправдався за слова Воллеса до Зеленського

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював подяку йому і британському народу за надану військову допомогу.

Про це пише видання The Sun.

Так, на саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відповів на критику Зеленського про те, що країни блоку не надали Україні жодних часових рамок для запрошення і членства в організації.

Воллес заявив, що “люди хочуть бачити хоч трохи вдячності”, адже Україна просить країни відмовитися від власних запасів зброї.

Володимир Зеленський відповів, що він і Україна завжди дякують Великій Британії та іншим партнерам за надану допомогу.

Прем’єр Ріші Сунак заявив, що Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність за те, що Велика Британія зробила.

– Я знаю, що він і його народ неймовірно вдячні за підтримку, яку ми надали. За прийом, який ми надали багатьом українським сім’ям, а також за лідерство, яке ми демонстрували протягом усього конфлікту, – сказав Сунак на пресконференції.

За словами Сунака, люди по всій Україні щодня борються за своє життя і свободу, тому бажання Зеленського зробити все можливе для захисту свого народу цілком зрозуміле.

Бен Воллес, Володимир Зеленський, Ріші Сунак
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