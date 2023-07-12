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Валентина Чорна, редактор ленты

Мы не Amazon: Уоллес ответил на критику Зеленского

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon, поэтому не могут предоставлять Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает The Guardian.

Уоллес ответил на критику президента Владимира Зеленского в связи с тем, что страны НАТО не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в Альянсе.

— Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия, — Ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке, — сказал он.

Глава Минобороны Британии напомнил, что ездил в прошлом году в Украину, где ему предоставили список необходимого для нашего государства оружия.

— Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список, — добавил Уоллес.

По словам Уоллеса, он понимает, что Зеленский “говорит со своей публикой”, и что, несмотря на его критику, окончательный договор на саммите был выгодным для Украины.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО и заявил, что, похоже, союзники не имеют готовности пригласить Украину в Альянс.

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Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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