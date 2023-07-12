Мы не Amazon: Уоллес ответил на критику Зеленского
Страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon, поэтому не могут предоставлять Украине все необходимое оружие из своих запасов.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает The Guardian.
Уоллес ответил на критику президента Владимира Зеленского в связи с тем, что страны НАТО не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в Альянсе.
— Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия, — Ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке, — сказал он.
Глава Минобороны Британии напомнил, что ездил в прошлом году в Украину, где ему предоставили список необходимого для нашего государства оружия.
— Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список, — добавил Уоллес.
По словам Уоллеса, он понимает, что Зеленский “говорит со своей публикой”, и что, несмотря на его критику, окончательный договор на саммите был выгодным для Украины.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО и заявил, что, похоже, союзники не имеют готовности пригласить Украину в Альянс.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк