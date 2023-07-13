Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выбрал “неуклюжие формулировки” — напомнив Украине о важности благодарности, заявив, что Лондон не является Amazon для передачи оружия. Такое мнение высказала редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс.

По ее словам, так Уоллес пытался сказать “неудобную правду” о необходимости для Киева учитывать политическую реальность в определенных странах, где поддержка предоставления оружия и денег для борьбы с российским вторжением не всегда является универсальной.

На пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что Украина всегда была благодарна Великобритании.

— Мы всегда были благодарны премьер-министру, или премьер-министрам, и министру обороны. Потому что люди в Британии всегда поддерживали Украину, — сказал глава государства.

Хейнс говорит, что Уоллес не критиковал отсутствие благодарности конкретно Великобритании за ее поддержку.

Отмечается, что таким образом министр пытался донести до некоторых политиков в Вашингтоне и других столицах стран-членов НАТО, которые предпочитают тратить деньги налогоплательщиков на внутренние проблемы, а не на войну в отдаленной части Европы, мысль о мудрости убеждения.

— Уоллес размышлял о необходимости для Украины обратиться к тем частям общественного мнения и парламентов в международном сообществе, которые нуждаются в поощрении, — сообщил источник, близкий к министру обороны.

Она отмечает, что Киев борется не только за собственное выживание, а украинские войска противостоят российской силе, которая угрожает всему НАТО. Впрочем, указывает, что нельзя гарантировать, что страны, которые не чувствуют экзистенциальной опасности, будут поддерживать Украину до тех пор, пока идет война.

Президент Чехии Петр Павел во время саммита предупреждал союзников об “усталости от войны”, заявив, что ряд ключевых выборов в 2024 году, в частности в США, создаст “совсем другую ситуацию”.

Тем временем экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Запад не уставать от борьбы Украины против России и заявил, что Киев “должен выиграть войну”.

В интервью CNN он заявил, что не может быть “никакого оправдания” откладыванию членства Украины в НАТО.

— Не может быть ни одного возможного оправдания или причины для того, чтобы продолжать медлить. Последним возражением, которое осталось, было то, что это будет провокацией для Путина. Что ж, мы видели, что происходит, когда вы не имеете Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за последние 80 лет, — сказал Джонсон.

Военный аналитик Шон Белл считает, что, Западу, возможно, стоит прислушаться к мнению Владимира Зеленского.

Он указывает, что запросы от Киева на оружие, боеприпасы и финансовую поддержку не уменьшаются, и Запад вынужден брать на себя все больший внутренний риск истощения ограниченных запасов, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В то же время, отмечает Белл, Зеленский продемонстрировал удивительную устойчивость на протяжении всей войны, управляя напряженным дипломатическим графиком, чтобы обеспечить международную поддержку, а также обеспечивая лидерство для Украины.

— Украинскому президенту пришлось балансировать на тонкой грани между благодарностью за то, что ему предоставили, и одновременно требованием к Западу предоставить больше. Но замечания Уоллеса разоблачают интересные трения между Западом и Зеленским, — считает Белл.

По мнению аналитика, хотя Запад формулирует предоставление помощи как поддержку войны Украины с Россией, с точки зрения Зеленского, Украина воюет с Россией от имени Запада — если Украина упадет, что будет дальше?

— Итак, Украина рассматривает это как партнерство, в котором Запад предоставляет военный потенциал, а Киев ведет боевые действия. В этом партнерстве Украина несет огромные потери, общины опустошены, города разрушены, а земли потеряны. Стоит ли удивляться, что Зеленский призывает Запад предоставить больше помощи?

Также он отмечает, что все большей проблемой становится усталость от войны. НАТО и Запад полностью сосредоточены на поддержке Украины, но есть последствия для внутренних приоритетов, которые не уменьшаются с течением времени, пока идет война. Однако через год после начала войны единство НАТО сильнее, чем когда-либо, даже если трения — возможно, неизбежные — существуют.

Источник : Sky News

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