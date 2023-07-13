Без ПДЧ, но и без приглашения: с чем Украина вышла с саммита НАТО в Вильнюсе

В столице Литвы, Вильнюсе, 12 июля подошел к концу двухдневный саммит Североатлантического блока, где, кроме государств-членов НАТО, присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Как и ожидалось, тема российско-украинской войны стала главной во время саммита, поэтому делегация Украины неоднократно перед объявлением результатов публично озвучивала свои ожидания от встречи государств-союзников в Вильнюсе.

Среди ожиданий были, в частности, отложенное приглашение Украины ко вступлению в НАТО и усиление военной поддержки украинских Вооруженных сил на поле боя.

Кроме того, в среду состоялось дебютное заседание нового органа — Совета Украина-НАТО.

С чем Украина будет возвращаться с саммита НАТО в Вильнюсе, а также какие прозвучали важные заявления и обязательства стран военно-политического блока, и какие были объявлены новые оборонные пакеты для украинской армии — читайте в итоговом материале на Фактах ICTV.

Завышенные ожидания Украины

Перед началом саммита Владимир Зеленский говорил, что ждет от мероприятия трех ключевых аспектов: военные пакеты помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности.

В украинскую делегацию, которая посетила мероприятие, кроме президента вошли глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников, глава ОПУ Андрей Ермак и вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

И хотя еще в апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что все члены блока согласны, чтобы Украина присоединилась к НАТО, уже перед началом саммита такие влиятельные западные государства, как США и Германия, заявляли, что Украина пока не готова к членству в блоке. В то же время количество стран, которые официально подтвердили будущее членство Украины в НАТО, перед началом саммита дошло до 23.

Политолог Владимир Фесенко считает, что несмотря на то, что ожидания Офиса президента не были реализованы, результат саммита можно считать выполненным, как “программа минимум”.

— Программа максимум в виде приглашения и вступления в НАТО еще требует своего выполнения. Но будем реалистами, это не было возможно и станет возможным только после завершения войны. Темпы и формы нашего вступления в НАТО будут зависеть от того, как завершится война, — считает он.

В то же время американский дипломат Курт Волкер, который является бывшим спецпредставителем США в Украине, считает, что в НАТО не должны отказываться от мысли о том, что надо отказаться от возможного членства Украины в Альянсе до того, как завершится российско-украинская война.

Без ПДЧ, но и без приглашения

Саммит в Вильнюсе так и не объявил о приглашении Украины присоединиться в ряды союзников блока, а после первого дня саммита Столтенберг признал, что членство в НАТО станет возможным, когда “согласятся все союзники и будут выполнены условия”, поставленные перед Украиной. Примечательно, что генсек Альянса не смог объявить представителям прессы, о каких именно условиях идет речь.

Как впоследствии пояснил советник Белого дома по нацбезопасности США Джейк Салливан, вопрос членства Украины в НАТО сейчас — будет означать войну России с военно-политическим блоком, поэтому среди государств-членов НАТО якобы существует “понимание, что сейчас война НАТО с Россией не имеет смысла”.

Решение членов Альянса раскритиковал президент Украины, который назвал это “беспрецедентным и абсурдным”, поскольку для Украины не были установлены никакие временные рамки как для приглашения, так и для членства.

Однако страны НАТО согласовали перечень шагов, которые должны приблизить Украину к Альянсу.

— Мы предоставим приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся, что условия будут выполнены. Это решительно единственное послание членов Альянса на вашем пути к членству в НАТО. Мы должны убедиться, когда война закончится, будут созданы надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы история не повторилась, — заявил Столтенберг.

Таким образом, по итогам саммита был согласован комплекс действий, который имеет три составляющие:

Долговременная программа помощи для Украины;

Образование нового органа — Совет Украина-НАТО;

Отмена предыдущих требований по реализации Плана действий по членству для Украины.

Как пояснил генсек Столтенберг, отмененный ПДЧ для Украины должен изменить процесс присоединения украинского государства к военно-политическому блоку с двухэтапного на одноэтапный.

В то же время Курт Волкер назвал решение НАТО по вопросу членства Украины “позором”, и заявил, что Альянс не был готов принять положительное решение в пользу Украины.

— Я думаю, что НАТО показало свою неготовность принять Украину, даже не готово определить, в какой момент будущего Украина сможет стать членом. Это очень нечетко. Надо было использовать преимущества того, что уже было сделано, — считает он.

Членство Украины в НАТО за 1 час 20 минут

По итогам саммита Владимир Зеленский заявил, что доверяет странам-государствам НАТО в вопросе будущего членства в Альянсе, поскольку сейчас вступление Украины в военно-политический блок означало бы прямой военный конфликт с Россией.

Во время встречи президентов Украины и США американский лидер Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, как быстро Украина рассчитывает присоединиться к НАТО после завершения войны, пошутил, что это произойдет за “один час и 20 минут”.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что как бы там ни было, членство Украины в НАТО будет зависеть от окончания войны, а также от того, как именно будут распределены силы по итогам боевых действий.

— С (вопросом членства в НАТО, — Ред.) Финляндии тоже все решилось не за 1 час и 20 минут. Около 9 месяцев понадобилось Финляндии, и это самое быстрое вступление в НАТО за много последних лет, — сказал он.

При этом Фесенко говорит, что надо смотреть даже не на Финляндию, а на Швецию, которой на пути к членству в Альянсе препятствовали Венгрия и Турция.

— Все мы знаем страну, как минимум одну, которая нам тоже такое же сделает. Безусловно, это Венгрия. Я не радуюсь шуткам Байдена, поэтому эти шутки не соответствуют действительности. Поэтому война будет влиять. Если война закончится ощутимой победой Украины, освобождением всех оккупированных территорий, то мы быстро будем в НАТО. Не за 1 час и 20 минут, а за год-два, — считает он.

Первое заседание Совета Украина-НАТО

Новый орган, который был утвержден на саммите, должен заменить собой предыдущую Комиссию Украина-НАТО, в рамках которой ранее проводились консультации на уровне министров и военного руководства Украины и государств-участников НАТО.

Совет Украина-НАТО вместо этого должен предоставить более широкие возможности для политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины на пути в НАТО. Ключевым отличием можно считать, что в рамках Совета Украина будет принимать решения на равных правах со всеми членами НАТО.

— Мы встречаемся на равных. Это не встреча 31 союзника с партнером. Мы можем встречаться на уровне глав государств и правительств, как сделаем это сегодня. Можем встречаться на уровне министров обороны, послов, на военном уровне, с участием наших начальников Генштабов и других экспертов, создавать группы. Поэтому это более сильная, более важная политическая структура, чем просто партнерство. И это один из шагов, которые мы делаем на пути к членству, — говорил генсек НАТО.

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоялось во второй день саммита, 12 июля.

Гарантии безопасности

Ближе к вечеру среды состоялось заседание лидеров государств Группы семи, куда пригласили и украинского президента, где согласовали рамочные решения по гарантиям безопасности для Украины.

Как впоследствии заявил Владимир Зеленский, соглашения о гарантиях безопасности будут прописываться между двумя странами, которые затем будут ратифицировать те или иные государства.

В декларации G7 указывается, что с 12 июля между Украиной и государствами Большой семерки начинаются переговоры относительно будущих гарантий безопасности.

— Ключевым тезисом декларации является подтверждение факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО, — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, документ предусматривает обязательства стран G7 по продолжению военной помощи “на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами”.

Из-за того, что документ не был юридически подкреплен, его уже успели окрестить новым Будапештским меморандумом для Украины. Впрочем, во время итоговой пресс-конференции президент Зеленский отметил, что решение G7 не имеет ничего общего с этим печально известным меморандумом.

— В гарантиях безопасности будут прописаны конкретные шаги стран-подписантов в случае новой агрессии в адрес Украины. Пакет — о поддержке Украины, о недопущении новой агрессии, об усилении украинских сил, об усилении финансовых структур и кибербезопасности. Также туда входит политика применения санкций, — сказал президент.

Оружие от партнеров

Во время саммита ряд стран-участников Альянса объявил о новой оборонной поддержке Украины, куда войдут, в частности, новейшие дальнобойные ракеты.

Главным достижением военной поддержки Украины стало утверждение коалиции из 11 стран-членов НАТО, которые будут обучать летчиков Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, о чем объявил министр обороны Алексей Резников.

Кроме того, Франция предоставит ракеты большой дальности SCALP и инженерное оборудование для разминирования.

Официальный Берлин, в свою очередь, объявил о новом оборонном пакете на €700 млн, куда, в частности, войдут ЗРК Patriot, танки Leopard и БМП Marder.

Австралия предоставит Украине еще 30 бронемашин Bushmaster.

Норвегия же передаст украинской армии две системы NASAMS и 1 тыс. дронов Black Hornet.

Лондон в свою очередь объявил о пакете военной поддержки на $65 млн, предусматривающем ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра.

Примечательно, что во время заключительной пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что пока у него нет понимания относительно поставок американских дальнобойных ракет АТАСМЅ.

— Мы начали разговор долгое время назад, месяцы, о кластерных (кассетных, — Ред.) боеприпасах, и я благодарен, что есть такое решение, потому что РФ использует их, а у нас такого оружия нет. Поэтому подождите, не все сразу, — сказал он.

Военный обозреватель Олег Стариков считает, что влияние политических решений на саммите может повлиять на мотивацию украинского войска положительно только при условии, что защитники на поле боя будут видеть положительные аспекты саммита, и не будут концентрировать свое внимание на том, что не было реализовано.

— Сами результаты (саммита, — Ред.) хорошие. Но относительно ожиданий, власть делала все возможное, чтобы были завышенные ожидания. Общество думало, что сейчас раз — и появятся кисельные берега и молочные реки. А оказалось, что совсем по-другому, — считает он.

При этом Стариков говорит, что военная поддержка, которая была объявлена, будет оказана Украине не в ближайшее время.

— Эта (поддержка, — Ред.) поступит в ближнесрочной и среднесрочной перспективе. Если брать вооружение, связанное с сухопутной составляющей, то это может быть среднесрочная перспектива, — говорит он.

При этом военный обозреватель считает, что такие ПВО, как NASAMS и Patriot, поступят позже, не говоря уже о самолетах, которые могут поступить в Украину только в начале следующего года.

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