Невдалий жарт чи попередження: що стоїть за словами Воллеса про Amazon щодо передання зброї

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обрав “незграбні формулювання” – нагадавши Україні про важливість вдячності, заявивши, що Лондон не є Amazon для передавання зброї. Таку думку висловила редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс.

За її словами, так Воллес намагався сказати “незручну правду” про необхідність для Києва враховувати політичну реальність у певних країнах, де підтримка надання зброї та грошей для боротьби з російським вторгненням не завжди є універсальною.

На пресконференції Володимир Зеленський сказав, що Україна завжди була вдячна Великій Британії.

— Ми завжди були вдячні прем’єр-міністру – або прем’єр-міністрам – і міністру оборони. Тому що люди у Британії завжди підтримували Україну, – сказав глава держави.

Хейнс вважає, що Воллес не критикував відсутність вдячності конкретно Великій Британії за її підтримку.

Зазначається, що таким чином міністр намагався донести до деяких політиків у Вашингтоні та інших столицях країн-членів НАТО, які воліють витрачати гроші платників податків на внутрішні проблеми, а не на війну у віддаленій частині Європи, думку про мудрість переконання.

— Воллес розмірковував про необхідність для України звернутися до тих частин громадської думки та парламентів у міжнародному співтоваристві, які потребують заохочення, – повідомило джерело, близьке до міністра оборони.

Вона наголошує, що Київ бореться не лише за власне виживання, а українські війська протистоять російській силі, яка загрожує всьому НАТО. Втім, вказує, що не можна гарантувати, що країни, які не відчувають екзистенційної небезпеки, будуть підтримувати Україну доти, доки триває війна.

Президент Чехії Петр Павел під час саміту попереджав союзників про “втому від війни”, заявивши, що низка ключових виборів у 2024 році, зокрема у США, створить “зовсім іншу ситуацію”.

Тим часом експрем’єр Британії Борис Джонсон закликав Захід не втомлюватися від боротьби України проти Росії і заявив, що Київ “повинен виграти війну”.

В інтерв’ю CNN він заявив, що не може бути “жодного виправдання” відкладанню членства України в НАТО.

— Не може бути жодного можливого виправдання або причини для того, щоб продовжувати зволікати. Останнім запереченням, яке залишилося, було те, що це буде провокацією для Путіна. Що ж, ми бачили, що відбувається, коли ви не маєте України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за останні 80 років, – сказав Джонсон.

Військовий аналітик Шон Белл вважає, що, Заходу, можливо, варто дослухатися до думки Володимира Зеленського.

Він вказує, що запити від Києва на зброю, боєприпаси та фінансову підтримку не зменшуються, і Захід змушений брати на себе дедалі більший внутрішній ризик виснаження обмежених запасів, щоб задовольнити потреби України.

Водночас, зазначає Белл, Зеленський продемонстрував дивовижну стійкість протягом усієї війни, керуючи напруженим дипломатичним графіком, щоб забезпечити міжнародну підтримку, а також забезпечуючи лідерство для України.

— Українському президенту довелося балансувати на тонкій грані між вдячністю за те, що йому надали, і водночас вимогою до Заходу надати більше. Але зауваження Воллеса викривають цікаві тертя між Заходом і Зеленським, – вважає Белл.

На думку аналітика, хоча Захід формулює надання допомоги як підтримку війни України з Росією, з точки зору Зеленського, Україна воює з Росією від імені Заходу – якщо Україна впаде, що буде далі?

— Отже, Україна розглядає це як партнерство, в якому Захід надає військовий потенціал, а Київ веде бойові дії. У цьому партнерстві Україна зазнає величезних втрат, громади спустошені, міста зруйновані, а землі втрачені. Чи варто дивуватися, що Зеленський закликає Захід надати більше допомоги?

Також він зазначає, що дедалі більшою проблемою стає втома від війни. НАТО і Захід повністю зосереджені на підтримці України, але є наслідки для внутрішніх пріоритетів, які не зменшуються з плином часу, поки триває війна. Проте через рік після початку війни єдність НАТО сильніша, ніж будь-коли, навіть якщо тертя – можливо, неминучі – існують.

Джерело : Sky News

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