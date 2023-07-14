Лично продолжу поддерживать Украину: Уоллес прокомментировал свои скандальные комментарии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя свои высказывания относительно “неблагодарности” Украины за оказанную помощь сказал, что некоторые из них были искаженными.
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, комментарии о поддержке Украины вызвали большой интерес, а некоторые из них были искаженными.
— Для протокола: как человек, который был в авангарде мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели — помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением, — написал Уоллес.
Он отметил, что говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.
Уоллес добавил, что его комментарий был не о правительствах, а о гражданах и депутатах во всем международном сообществе. Министр добавил, что рейтинги поддержки Украины в Британии являются одними из самых высоких в Европе — более 70%.
— Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить, что мы не должны говорить сами с собой, а прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которые все еще нуждаются в убеждении, — отметил Уоллес.
Он назвал отношения Украины и Великобритании партнерскими и добавил, что лично продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе Воллес заявил, что страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon, поэтому не могут предоставлять Украине все необходимое оружие из своих запасов.
Источник: Бен Уоллес
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