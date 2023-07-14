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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лично продолжу поддерживать Украину: Уоллес прокомментировал свои скандальные комментарии

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя свои высказывания относительно “неблагодарности” Украины за оказанную помощь сказал, что некоторые из них были искаженными.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, комментарии о поддержке Украины вызвали большой интерес, а некоторые из них были искаженными.

— Для протокола: как человек, который был в авангарде мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели — помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением, — написал Уоллес.

Он отметил, что говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.

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Бен Воллес

Уоллес добавил, что его комментарий был не о правительствах, а о гражданах и депутатах во всем международном сообществе. Министр добавил, что рейтинги поддержки Украины в Британии являются одними из самых высоких в Европе — более 70%.

— Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить, что мы не должны говорить сами с собой, а прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которые все еще нуждаются в убеждении, — отметил Уоллес.

Он назвал отношения Украины и Великобритании партнерскими и добавил, что лично продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе Воллес заявил, что страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon, поэтому не могут предоставлять Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Источник: Бен Уоллес

Бен Уоллес, Великобритания, Украина
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