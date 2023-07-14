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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Особисто продовжу підтримувати Україну: Воллес прокоментував свої скандальні коментарі

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, коментуючи свої висловлювання щодо “невдячності” України за надану допомогу, сказав, що деякі з них були викривленими.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Для протоколу: як людина, яка була в авангарді мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети – допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням, – написав Воллес.

Він зауважив, що говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.

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Бен Воллес

Воллес додав, що його коментар був не про уряди, а про громадян та депутатів у всьому міжнародному співтоваристві. Міністр додав, що рейтинги підтримки України у Британії є одними із найвищих у Європі – понад 70%.

— Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам’ятати, що ми не повинні говорити самі з собою, а докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, які все ще потребують переконання, – зазначив Воллес.

Він назвав відносини України та Великої Британії партнерськими та додав, що особисто продовжить підтримувати Україну доти, поки це буде необхідно.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Воллес заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon, тому не можуть надавати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

Джерело: Бен Воллес

Бен Воллес, Велика Британія, Україна
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