Нужно смотреть правде в глаза: Бербок объяснила, почему сейчас невозможны переговоры с РФ
В правительстве Германии заявили, что делают все возможное для прекращения полномасштабной войны в Украине путем дипломатического принуждения Российской Федерации. Однако пока нет прогресса в вопросе вероятных переговоров.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии иностранным журналистам.
— Я хотела бы, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза, — утверждает глава МИД.
В МИД Германии отметили, что Украине необходима поддержка для защиты мирных жителей, а страну-агрессора Российскую Федерацию не удается убедить.
Однако Бербок считает, что сейчас невозможны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным из-за того, какую жестокую и агрессивную войну ведет РФ.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова