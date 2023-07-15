Нужно смотреть правде в глаза: Бербок объяснила, почему сейчас невозможны переговоры с РФ

В правительстве Германии заявили, что делают все возможное для прекращения полномасштабной войны в Украине путем дипломатического принуждения Российской Федерации. Однако пока нет прогресса в вопросе вероятных переговоров.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии иностранным журналистам.

— Я хотела бы, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза, — утверждает глава МИД.

В МИД Германии отметили, что Украине необходима поддержка для защиты мирных жителей, а страну-агрессора Российскую Федерацию не удается убедить.

Однако Бербок считает, что сейчас невозможны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным из-за того, какую жестокую и агрессивную войну ведет РФ.

Источник : Bild

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