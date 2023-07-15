Потрібно дивитися правді в очі: Бербок пояснила, чому зараз неможливі переговори з РФ

В уряді Німеччини заявили, що роблять все можливе для припинення повномасштабної війни в Україні шляхом дипломатичного примусу Російської Федерації. Однак поки немає прогресу в питанні ймовірних переговорів.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі іноземним журналістам.

– Я хотіла б, щоб ми могли вести переговори. Але наразі йдеться не про те, що ви хочете, а про те, що потрібно дивитися правді в очі, – стверджує очільниця МЗС.

У МЗС Німеччини наголосили, що Україні необхідна підтримка для захисту мирних жителів, а країну-агресора Російську Федерацію не вдається переконати.

Проте Бербок вважає, що наразі неможливі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним через те, яку жорстоку та агресивну війну веде РФ.

Джерело : Bild

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