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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Республика Корея в 2023 году увеличит помощь Украине до $150 млн

Юн Сок Йоль президент Республіки Корея
Фото: Офис президента

В 2023 году Республика Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Йоль во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу, 15 июля.

Юн отметил, что в прошлом году его страна предоставляла бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Он выразил надежду, что в 2023 году уровень помощи Киеву от Сеула “будет намного больше”.

— В мае я и президент Зеленский договорились о поставках необходимого оборудования для таких целей, как, например, гуманитарное разминирование, и мы продолжаем это делать. Правительство Республики Корея выделило в прошлом году $100 млн на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит $150 млн, — отметил он.

По словам президента Кореи, в планах его правительства увеличить помощь Украине в восстановлении системы образования.

— В прошлом году… мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов, — отметил президент Кореи.

Во время пресс-конференции Юн сравнил ситуацию в Украине с той, что была в Корее 70 лет назад, когда режим КНДР принял решение о незаконном вторжении в Южную Корею. Он также отметил, что формулу мира нужно выполнить.

15 июля президент Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кен Хи прибыли в Киев с необъявленным визитом. В рамках визита они посетили Бучу и Ирпень под Киевом.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Південна Корея, Украина
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