На поле боя против РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы

Украина получила кассетные боеприпасы после девяти лет ведения войны Россией, которая использовала запрещенное оружие против мирного населения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам. Глава государства отметил, что Украина получила кластерные боеприпасы в 2023 году.

Он напомнил, что в 2014 году Украина начала просить о помощи после того, как Российская Федерация осуществила первое вторжение, в частности, на Крымский полуостров и Донбасс.

Тогда Украина призвала давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против мирных жителей. Но с тех пор прошло девять лет, а их до сих пор использует РФ, обратил внимание Зеленский.

Президент напомнил, что Украина не использовала кассетных боеприпасов на территории России. Однако РФ позволяет себе использовать соответствующее вооружение в Украине, поэтому решено использовать такое же оружие на поле боя, отметил Зеленский.

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