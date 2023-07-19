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Юлия Захарченко, редактор ленты

На поле боя против РФ: Зеленский объяснил, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина получила кассетные боеприпасы после девяти лет ведения войны Россией, которая использовала запрещенное оружие против мирного населения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам. Глава государства отметил, что Украина получила кластерные боеприпасы в 2023 году.

Он напомнил, что в 2014 году Украина начала просить о помощи после того, как Российская Федерация осуществила первое вторжение, в частности, на Крымский полуостров и Донбасс.

Тогда Украина призвала давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против мирных жителей. Но с тех пор прошло девять лет, а их до сих пор использует РФ, обратил внимание Зеленский.

Президент напомнил, что Украина не использовала кассетных боеприпасов на территории России. Однако РФ позволяет себе использовать соответствующее вооружение в Украине, поэтому решено использовать такое же оружие на поле боя, отметил Зеленский.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, касетні боєприпаси
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