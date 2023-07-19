На полі бою проти РФ: Зеленський пояснив, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси

Україна отримала касетні боєприпаси після дев’яти років ведення війни Росією, яка використовувала заборонену зброю проти мирного населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам. Глава держави зазначив, що Україна отримала кластерні боєприпаси у 2023 році.

Він нагадав, що у 2014 році Україна почала просити про допомогу після того, як Російська Федерація здійснила перше вторгнення, зокрема, на Кримський півострів і Донбас.

Тоді Україна закликала тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти мирних жителів. Але відтоді минуло дев’ять років, а їх досі використовує РФ, звернув увагу Зеленський.

Президент нагадав, що Україна не використовувала касетних боєприпасів на території Росії. Проте РФ дозволяє собі використовувати відповідне озброєння в Україні, тому вирішено використовувати таку ж зброю на полі бою, зазначив Зеленський.

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