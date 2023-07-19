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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На полі бою проти РФ: Зеленський пояснив, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна отримала касетні боєприпаси після дев’яти років ведення війни Росією, яка використовувала заборонену зброю проти мирного населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам. Глава держави зазначив, що Україна отримала кластерні боєприпаси у 2023 році.

Він нагадав, що у 2014 році Україна почала просити про допомогу після того, як Російська Федерація здійснила перше вторгнення, зокрема, на Кримський півострів і Донбас.

Тоді Україна закликала тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти мирних жителів. Але відтоді минуло дев’ять років, а їх досі використовує РФ, звернув увагу Зеленський.

Президент нагадав, що Україна не використовувала касетних боєприпасів на території Росії. Проте РФ дозволяє собі використовувати відповідне озброєння в Україні, тому вирішено використовувати таку ж зброю на полі бою, зазначив Зеленський.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Володимир Зеленський, касетні боєприпаси
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