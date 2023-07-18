Украину посетят лидеры еще нескольких стран Африканского Союза — Зеленский

В Украину с визитом приедут лидеры еще нескольких стран Африканского Союза. Это важно, потому что они должны увидеть собственными глазами, что происходит в Украине и последствия войны Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам.

— Я считаю, что мы могли бы расширить подобные встречи. И я ожидал, что может больше к нам приехать государств. И действительно планируют. И мы ожидаем приезда еще некоторых государств, еще некоторых лидеров. Они будут в Украине, — заявил глава государства.

По его словам, это неправильно, когда африканские лидеры получают через Министерство иностранных дел России информацию об Украине.

Он объяснил, что Украина не имеет посредничества и диалога с РФ, поэтому они должны воспринимать информацию через собственных журналистов, а не российских.

Президент Украины отметил, что хотел бы иметь возможность провести встречи со всеми лидерами государств Африканского Союза.

Он утверждает, что в рамках недавнего визита африканской делегации в Киев предлагал провести подобную встречу на территории любой из стран Африки.

— Почему мы предлагали, чтобы это была моя встреча на территории любого государства африканского континента, куда могут приехать лидеры? Важно, чтобы общество нас видело и могло получить ответ. И потом нашли смелость приехать в Украину и увидеть, что здесь происходит. Сделать выводы. Это очень важно, — считает Зеленский.

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