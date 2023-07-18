В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина
Ночью в Москве неизвестный мужчина бросил коктейль с зажигательной смесью в мавзолей Ленина.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
Бутылка разбилась об ограждение, возгорания не последовало. Мужчину задержали правоохранители.
По данным других СМИ, мужчина якобы был в неадекватном состоянии и сопротивлялся при задержании.
Впоследствии стало известно, что задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении полицейским. Отмечается, что у задержанного 18 июля день рождения, однако связано ли это как-то с его поступком, не сообщается.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская