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В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина

В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина
Фото: Pixabay

Ночью в Москве неизвестный мужчина бросил коктейль с зажигательной смесью в мавзолей Ленина.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Бутылка разбилась об ограждение, возгорания не последовало. Мужчину задержали правоохранители.

По данным других СМИ, мужчина якобы был в неадекватном состоянии и сопротивлялся при задержании.

Впоследствии стало известно, что задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении полицейским. Отмечается, что у задержанного 18 июля день рождения, однако связано ли это как-то с его поступком, не сообщается.

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В Москве мужчина кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина

коктейль Молотова, Ленін, Росія
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