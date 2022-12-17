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Факты / Україна

В оккупированном Мелитополе памятник Ленину облили красной краской – Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В оккупированном Мелитополе памятник Ленину облили красной краской – Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Оккупанты изо всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима. Но даже после 10 месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их “русский мир” никогда не приживется на украинской земле, — заявил мер.

В оккупированном Мелитополе памятник Ленину облили красной краской – Федоров / 2 фотографии
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Отмечается, что этот памятник установлен возле отделения “полиции”, где оккупанты устроили одну из пыточных пленных.

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— Пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее, — добавил он.

Фото: Иван Федоров

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