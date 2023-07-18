У Москві чоловік жбурнув коктейль Молотова в мавзолей Леніна

Уночі в Москві невідомий чоловік кинув коктейль із запальною сумішшю в мавзолей Леніна.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Пляшка розбилася об огорожу, загоряння не сталося. Чоловіка затримали правоохоронці.

За даними інших ЗМІ, чоловік начебто був у неадекватному стані та чинив опору під час затримання.

Згодом стало відомо, що затриманий – 37-річний Костянтин Стачуков із Чити. На нього склали протокол про непокору поліціянтам. Зазначається, що у затриманого 18 липня день народження, проте чи пов’язане це якось із його вчинком, не повідомляють.

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