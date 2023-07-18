У Москві чоловік жбурнув коктейль Молотова в мавзолей Леніна
Уночі в Москві невідомий чоловік кинув коктейль із запальною сумішшю в мавзолей Леніна.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
Пляшка розбилася об огорожу, загоряння не сталося. Чоловіка затримали правоохоронці.
За даними інших ЗМІ, чоловік начебто був у неадекватному стані та чинив опору під час затримання.
Згодом стало відомо, що затриманий – 37-річний Костянтин Стачуков із Чити. На нього склали протокол про непокору поліціянтам. Зазначається, що у затриманого 18 липня день народження, проте чи пов’язане це якось із його вчинком, не повідомляють.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська