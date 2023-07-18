Украина получит от стран Бенилюкса партию бронетранспортеров M113 — известно, когда

Вскоре Украина получит партию бронеавтомобилей М113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Об этом сообщила руководительница Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети Twitter.

— Вскоре мы доставим в Украину отремонтированные БТР М113. Среди прочего, эта бронированная гусеничная машина помогает безопасно перевозить солдат. Таким образом мы поддерживаем пехоту на земле, — написала Оллонгрен.

Она добавила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом.

We leveren binnenkort opgeknapte M113-voertuigen aan Oekraïne. Dit gepantserde rupsvoertuig helpt onder meer bij veilig transport van militairen. Zo ondersteunen we de infanterie ter plaatse. Nederland werkt hierbij nauw samen met en . #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/QM0oPJFBx3 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) July 18, 2023

В Минобороны Нидерландов сообщили, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на них можно установить пулеметы.

В ведомстве добавили, что Украина также получит необходимые запчасти. Планируется, что весь пакет будет передан в течение ближайших месяцев.

В совместном заявлении министров обороны Нидерландов, Бельгии и Люксембурга говорится: Этим вкладом мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.