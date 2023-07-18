Украина получит от стран Бенилюкса партию бронетранспортеров M113 — известно, когда
Вскоре Украина получит партию бронеавтомобилей М113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.
Об этом сообщила руководительница Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети Twitter.
— Вскоре мы доставим в Украину отремонтированные БТР М113. Среди прочего, эта бронированная гусеничная машина помогает безопасно перевозить солдат. Таким образом мы поддерживаем пехоту на земле, — написала Оллонгрен.
Она добавила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом.
We leveren binnenkort opgeknapte M113-voertuigen aan Oekraïne. Dit gepantserde rupsvoertuig helpt onder meer bij veilig transport van militairen. Zo ondersteunen we de infanterie ter plaatse.
Nederland werkt hierbij nauw samen met en . #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/QM0oPJFBx3
— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) July 18, 2023
В Минобороны Нидерландов сообщили, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на них можно установить пулеметы.
В ведомстве добавили, что Украина также получит необходимые запчасти. Планируется, что весь пакет будет передан в течение ближайших месяцев.
В совместном заявлении министров обороны Нидерландов, Бельгии и Люксембурга говорится: Этим вкладом мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
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