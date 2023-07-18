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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина получит от стран Бенилюкса партию бронетранспортеров M113 — известно, когда

БТР M113
Фото: Depositphotos

Вскоре Украина получит партию бронеавтомобилей М113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Об этом сообщила руководительница Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети Twitter.

— Вскоре мы доставим в Украину отремонтированные БТР М113. Среди прочего, эта бронированная гусеничная машина помогает безопасно перевозить солдат. Таким образом мы поддерживаем пехоту на земле, — написала Оллонгрен.

Она добавила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом.

В Минобороны Нидерландов сообщили, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на них можно установить пулеметы.

В ведомстве добавили, что Украина также получит необходимые запчасти. Планируется, что весь пакет будет передан в течение ближайших месяцев.

В совместном заявлении министров обороны Нидерландов, Бельгии и Люксембурга говорится: Этим вкладом мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

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Бельгия, БТР, Война в Украине, Люксембург, Нидерланды, Украина
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