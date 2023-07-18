Україна отримає від країн Бенілюксу партію бронетранспортерів M113 – відомо, коли
Незабаром Україна отримає партію бронеавтомобілів М113 від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.
Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у соцмережі Twitter.
— Невдовзі ми доставимо в Україну відремонтовані БТР М113. Серед іншого, ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити солдатів. Таким чином ми підтримуємо піхоту на землі, – написала Оллонґрен.
Вона додала, що Нідерланди тісно співпрацюють із Бельгією та Люксембургом.
We leveren binnenkort opgeknapte M113-voertuigen aan Oekraïne. Dit gepantserde rupsvoertuig helpt onder meer bij veilig transport van militairen. Zo ondersteunen we de infanterie ter plaatse.
Nederland werkt hierbij nauw samen met en . #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/QM0oPJFBx3
— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) July 18, 2023
У Міноборони Нідерландів повідомили, що M113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на них можна встановити кулемети.
У відомстві додали, що Україна також отримає необхідні запчастини. Планується, що весь пакет буде передано протягом найближчих місяців.
У спільній заяві міністрів оборони Нідерландів, Бельгії та Люксембургу йдеться: Цим внеском ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.
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