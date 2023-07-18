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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна отримає від країн Бенілюксу партію бронетранспортерів M113 – відомо, коли

БТР M113
Фото: Depositphotos

Незабаром Україна отримає партію бронеавтомобілів М113 від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у соцмережі Twitter.

— Невдовзі ми доставимо в Україну відремонтовані БТР М113. Серед іншого, ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити солдатів. Таким чином ми підтримуємо піхоту на землі, – написала Оллонґрен.

Вона додала, що Нідерланди тісно співпрацюють із Бельгією та Люксембургом.

У Міноборони Нідерландів повідомили, що M113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на них можна встановити кулемети.

У відомстві додали, що Україна також отримає необхідні запчастини. Планується, що весь пакет буде передано протягом найближчих місяців.

У спільній заяві міністрів оборони Нідерландів, Бельгії та Люксембургу йдеться: Цим внеском ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

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Бельгія, БТР, Війна в Україні, Люксембург, Нідерланди, Україна
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