Болгария передает Украине 100 БТР и присоединяется к совместной закупке боеприпасов для ВСУ

Власти Болгарии передадут Украине пакет военной помощи, куда вошли 100 бронетранспортеров, а также приняли решение о присоединении к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства (EDA).

По информации издания Euractiv, бронетехника выделяется из запасов полиции Болгарии и преимущественно включает транспортные машины пехоты. Они были закуплены около 40 лет назад, сообщил один из болгарских депутатов.

По данным из открытых источников, Болгария решила стать полноправным членом проекта EDA — это даст возможность для поставки боеприпасов и предоставления услуг на выгодных условиях, помимо национальных соглашений и инициатив в рамках НАТО.

В этом проекте уже участвуют 24 страны-члена Европейского Союза и Норвегия. Государства могут действовать двумя путями: через двухлетнюю ускоренную процедуру для артиллерийских снарядов калибром 155-мм и семилетний проект с получением различных типов боеприпасов.

Источник: The Sofia Globe

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