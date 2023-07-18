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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україну з візитом приїдуть лідери ще кількох країн Африканського Союзу. Це важливо, тому що вони мають побачити на власні очі, що відбувається в Україні та наслідки війни Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам.

– Я вважаю, що ми могли б розширити подібні зустрічі. І я очікував, що може більше до нас приїхати держав. І дійсно планують. І ми очікуємо приїзду ще деяких держав, ще деяких лідерів. Вони будуть в Україні, – заявив глава держави.

За його словами, це неправильно, коли африканські лідери отримують через Міністерство закордонних справ Росії інформацію про Україну.

Він пояснив, що Україна не має посередництва та діалогу з РФ, тому вони мають сприймати інформацію через власних журналістів, а не російських.

Президент України зазначив, що хотів би мати можливість провести зустрічі зі всіма лідерами держав Африканського Союзу.

Він стверджує, що в рамках нещодавнього візиту африканської делегації до Києва пропонував провести подібну зустріч на території будь-якої з країн Африки.

– Чому ми пропонували, щоб це була моя зустріч на території будь-якої держави африканського континенту, куди можуть приїхати лідери? Важливо, щоб суспільство нас бачило та могло отримати відповідь. І потім знайшли сміливість приїхати в Україну і побачити, що тут відбувається. Зробити висновки. Це дуже важливо, – вважає Зеленський.

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Африка, Війна в Україні, Володимир Зеленський, МЗС Росії, Україна-Росія
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