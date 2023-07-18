Мы должны совместно требовать от РФ немедленно предоставить список детей, вывезенных из Украины: Кулеба на дебатах ГА ООН

Украинская сторона призывает другие страны мира совместно требовать от государства-агрессора РФ немедленно предоставить полный список детей, которых вывезли оккупанты, и доступ представителям международных правозащитных и мониторинговых миссий.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по Украине.

По его словам, российское полномасштабное вторжение лишило нормальной жизни около 7,5 млн украинских детей. Около двух третей из них стали внутренними переселенцами или выехали за границу, отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что РФ убила по меньшей мере 494 украинских детей, ранила еще 1 052 несовершеннолетних, 379 детей пропали без вести во время боевых действий. Эти данные могут быть не окончательными, потому что часть территории Украины до сих пор находится под оккупацией.

По последним данным, по меньшей мере 19 474 детей незаконно депортировали российские войска с территории Украины. Среди них — 4 390 несовершеннолетних сирот или лишенных родительской опеки.

Сейчас только 383 детей удалось вернуть домой и к своим родным, однако десятки тысяч несовершеннолетних все еще ждут помощи, подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина приветствует решение генерального секретаря ООН внести в приложение его доклада о детях и вооруженном конфликте упоминание о ВС РФ и связанных с ними вооруженных формированиях из-за серьезных преступлений, совершенных против детей в Украине.

Кулеба утверждает, что РФ должна освободить украинских детей и вернуть в свои семьи. Он призвал все страны-члены ООН оказать максимальное давление на Россию в пределах национальных возможностей.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.