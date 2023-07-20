Польша не откроет границу для зерна из Украины, если ЕС не продлит эмбарго – Моравецкий

Польша не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Европейской комиссии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава принимает соответствующий шаг для польских фермеров, а не против Украины.

— От Министерства сельского хозяйства Польши: мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать регламент, который продолжит этот запрет, или мы это сделаем самостоятельно, — утверждает политик.

По словам Моравецкого, закрытие границы будет касаться и других сельскохозяйственных товаров. По его словам, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка.

Премьер-министр объяснил, что в Польше зарабатывают на транзите, поэтому страна облегчает этот экспорт.

Моравецкий обратил внимание на решение Еврокомиссии, согласно которому Польша должна снова открыть границу с Украиной для импорта зерна. Однако это должно произойти 15 сентября, то есть почти через два месяца.

Источник: РАР

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