Польша не откроет границу для зерна из Украины, если ЕС не продлит эмбарго – Моравецкий
Польша не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Европейской комиссии.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава принимает соответствующий шаг для польских фермеров, а не против Украины.
— От Министерства сельского хозяйства Польши: мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать регламент, который продолжит этот запрет, или мы это сделаем самостоятельно, — утверждает политик.
По словам Моравецкого, закрытие границы будет касаться и других сельскохозяйственных товаров. По его словам, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка.
Премьер-министр объяснил, что в Польше зарабатывают на транзите, поэтому страна облегчает этот экспорт.
Моравецкий обратил внимание на решение Еврокомиссии, согласно которому Польша должна снова открыть границу с Украиной для импорта зерна. Однако это должно произойти 15 сентября, то есть почти через два месяца.
Источник: РАР
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