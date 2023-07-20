Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Польща не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Європейської комісії.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, Варшава ухвалює відповідний крок для польських фермерів, а не проти України.
– Від Міністерства сільського господарства Польщі: ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самостійно, – стверджує політик.
За словами Моравецького, закриття кордону стосуватиметься й інших сільськогосподарських товарів. За його словами, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку.
Прем’єр-міністр пояснив, що у Польщі заробляють на транзиті, тому країна полегшує цей експорт.
Моравецький звернув увагу на рішення Єврокомісії, згідно з яким Польща має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зерна. Проте це має відбутися аж 15 вересня, тобто за майже два місяці.
Джерело: РАР
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