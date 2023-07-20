Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Польща не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Європейської комісії.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, Варшава ухвалює відповідний крок для польських фермерів, а не проти України.

– Від Міністерства сільського господарства Польщі: ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самостійно, – стверджує політик.

За словами Моравецького, закриття кордону стосуватиметься й інших сільськогосподарських товарів. За його словами, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку.

Прем’єр-міністр пояснив, що у Польщі заробляють на транзиті, тому країна полегшує цей експорт.

Моравецький звернув увагу на рішення Єврокомісії, згідно з яким Польща має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зерна. Проте це має відбутися аж 15 вересня, тобто за майже два місяці.

Читайте також
Це зачіпає всіх: Зеленський про знищене Росією зерно, яке призначалося Китаю та іншим країнам
Володимир Зеленський

Джерело: РАР

Війна в Україні, Зерно, Польща, Сільське господарство, Україна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Здорожчання продуктів і голод: для чого РФ атакує порти та чим загрожує зупинення зернової угоди
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
З переляку Путін нікуди не поїде, його маршрут – від бункера до бункера: Данілов про участь РФ у саміті БРІКС
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost
бпла
В Україні розробляють електронний сервіс для бронювання від мобілізації
Військові ЗСУ
Відкусити й утримати: іноземні експерти вважають, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу
воїни ЗСУ
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
Польща не відкриє кордон для зерна з України, якщо ЄС не продовжить ембарго – Моравецький
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь