Это затрагивает всех: Зеленский об уничтоженном Россией зерне, которое предназначалось Китаю и другим странам

В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал в результате российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшиеся для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 511-х суток войны, комментируя ракетные удары российских войск по Одессе, громадам в области, Черноморску и украинским портам.

— Это всех затрагивает — российский террор. Этот удар террористов доказывает, что их мишень — не только Украина и не только жизни наших людей. В портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии, — обратил внимание глава государства.

Зеленский также провел сегодня переговоры с главой правительства Ирландии, который находился в Украине с визитом. По словам президента, Ирландия — один из самых энергичных партнеров Украины в Европе.

— И хотя страна нейтральная, ирландцы не остаются нейтральными к моральным вызовам. В условиях агрессии они четко на светлой стороне истории: помогают нам политически, безопасностно, экономически, санкциями. Очень важна гуманитарная поддержка. Сегодня мы обсудили наши дальнейшие совместные шаги, в частности, то, что касается Формулы мира, Глобального саммита мира. Спасибо Ирландии за поддержку нашей позиции и по зерновой инициативе, — отметил президент.

В то же время президент Украины провел встречу с руководителем Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр.

По словам Зеленского, накануне она была в Одессе, и абсолютно понимает значение портов для продовольственной безопасности мира и российскую угрозу мировой стабильности.

— Мы подробно обсудили сегодня возможности защиты нашей инфраструктуры, нашу глобальную роль. И очень важно, что USAID готово и в дальнейшем работать с Украиной для поддержки экономической активности в нашей стране, развития предприятий, поддержки рабочих мест. Благодарен за эту поддержку, — подчеркнул Зеленский.

Он утверждает, что Украина уже активно готовится к международным мероприятиям, запланированным на август и сентябрь.

В частности, президент провел сегодня большое совещание по подготовке саммита Крымской платформы уровня лидеров государств и парламентского уровня. Он считает, что саммит будет содержательным, и Крым станет еще ближе к освобождению от оккупации.

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