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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Воздушных силах рассказали, сколько пилотов Украине надо переучить на самолетах F-16

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Украине нужно несколько десятков пилотов, которые смогут летать на американских истребителях F-16.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, в Украине есть много молодых, но опытных, с большим налетом часов, пилотов. Они имеют боевой опыт и владеют английским языком. Именно они будут первыми учиться управлять F-16.

Уже подготовили первую группу пилотов для отправки на обучение.

— Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им надо будет понять, как это все работает. Им надо будет поменять философию — со старой советской техники пересесть на западную, — отметил Юрий Игнат.

Он напомнил, что Украине нужно несколько эскадрилий самолетов, чтобы полноценно защищать воздушное пространство от дронов-камикадзе и ракет, помогать наземным силам продвигаться и прикрывать наше морское побережье.

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Что касается самой подготовки пилотов, то все будет зависеть от уровня опыта каждого пилота. Кто-то будет сначала проходить наземную подготовку, а кто-то сразу перейдет к полетам.

Для учений будут использовать различные самолеты, но западные, современные, в которых есть адаптивная кабина. Далее пойдут учения на реактивных самолетах — этот процесс обучения будет долгим, отмечает Юрий Игнат.

Для тех пилотов, которые сразу сядут в F-16, процесс обучения будет короче.

— Перспектива обучения наших пилотов будет долгосрочная. Мы должны всех наших пилотов обучить. И в дальнейшем полностью заменить советский парк Су-24, МиГ-29, Су-27 на западные самолеты, — заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в августе начать обучение 20 украинских пилотов.

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Винищувачі F-16

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Юрій Ігнат
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