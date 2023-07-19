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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Резніков пояснив, коли винищувачі F-16 надійдуть до України

F-16
Фото: Unsplash

Україна отримає багатофункціональні легкі винищувачі F-16, проте спочатку пілоти пройдуть навчання. У Міністерстві оборони повідомили, коли літаки надійдуть до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що коли будуть готові інфраструктура (укриття, забезпечення, заправні станції та інше), пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, інженери, здатні обслуговувати цю військову авіатехніку, тоді партнери ухвалюватимуть рішення про передавання літаків.

– Літаки F-16 будуть – це вже хороша новина! Але спочатку почнуться навчання. Це забере трохи часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік, – наголосив очільник Міноборони України.

Він повідомив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Міністр зазначив, що у серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із цих держав.

Під час Рамштайну-14 міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що його країна, яка приєдналася до підписання меморандуму, також дає своє обладнання і можливості. За словами Резнікова, у декількох країнах паралельно навчатимуться пілоти та інженери-техніки.

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винищувачі F-16

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Міноборони України, Олексій Резніков, український пілот
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